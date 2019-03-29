Bülent Falakaoğlu: Karşımızda sandığa ‘bağımlı’ bir parti var

Tek adam otoriterliği ve devlet sopası telafi için yeter mi? İktidara yönelik genel kanı şöyle… Seçim sonuçlarını değiştirir (Atı alana Üsküdar’ı geçirtir). Değiştiremezse seçim sonuçlarını tanımaz. Bu noktada iki soru öne çıkıyor: Genel kanı gerçeği ne kadar yansıtıyor, ne yapılmalı?

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan zaferini ilan edince… Hakim kanı şöyle oluştu: Türkiye’de sandık dönemi kapandı! Oysa sonuç hiç de öyle olmadı. Tam tersine yerel seçim bile iktidar için hayati bir hal aldı!

Reklam

Zira karşımızda…

Gücünü…

Meşruiyetini sandıktan alan…

Reklam

Sandığa bağımlı bir parti var.

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı