Bülent Falakaoğlu: İşsizlikte en kötüsü önümüzde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşte TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayı rakamları: İşsizlik oranı: yüzde 11,1 İşsiz sayısı: 3 milyon 670 bin.

Tüm işsizlik türleri giderek artıyor. Gençler ve kadınlarda ise durum oldukça feci! Genç işsizlik oranı yüzde 20,8 ile genel işsizlik oranını neredeyse ikiye katlıyor.

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Tablo her ne kadar vahim gözükse de… Bunlar daha iyi günler! İşi daha beter hale getiren ve getirecek pek çok gelişme var.

Birincisi… Tarım sektörünün işsizliği azaltan yaz aylarındaki desteği artık yok!

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İkincisi… Bu yılın ağustos ayında kamu istihdamı, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 20,2 oranında arttı.

Üçüncüsü…Turizm sezonunun bitişi işsiz sayısını arttıracak.

Dördüncüsü…Büyümede belirgin bir yavaşlama ya da daralma ortaya çıktığında istihdam 1-2 ay gecikmeli olarak etkilenir.

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı