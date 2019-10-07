Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bülent Falakaoğlu: ‘Deprem vergisi yollara gitti’ demekle iş bitiyor mu?

Yeni Ekonomi Programında da çeşitli kurtarma operasyonlarının süreceğinin sinyali verildi.

Şirketlere el uzatan.

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Enerji şirketlerinin…Futbol kulüplerinin…İnşaat firmalarının…

Yakın zamanda bankalara ödemeleri gereken milyar dolarlık borçlarını ertelettiren…Vatandaşın gecikince yüklü faiz ödemek zorunda kaldığı banka borcunu, sermayedarlar için ödemeyip erteleyebilme avantajına dönüştüren…

Büyük devlete sormayacak mıyız?

“Deprem vergisi yollara gitti” demekle iş bitiyor mu?

Deprem vergisi yendi diye, tabutlukta yaşayan vatandaşlar kaderine mi terk edilecek.

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı

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