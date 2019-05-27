Bülent Arınç’a Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda görev verildi

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak çalışacağını açıkladı.

Görevin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verildiğini söyleyen Arınç, “Bu yalakalığın değil sadakatin sonucu” dedi.

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Kendisini eleştirenlere yanıt veren Arınç şunları söyledi: “Onlara göre biz yok olmuştuk, bitmiştik. Şimdi cumhurbaşkanımızın yanında Yüksek İstişare Kurulu’nun başkanı kendisi olacak, biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın sonucunda değil.”

TBMM başkanlığı, başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğü gibi görevlerde bulunan Arınç, 2009 yılında Bursa’dan milletvekili olduktan sonra görev süresinin dolmasıyla birlikte siyaseti bıraktığını açıklamıştı.