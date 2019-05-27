Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bülent Arınç’a Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda görev verildi

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak çalışacağını açıkladı.

Görevin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verildiğini söyleyen Arınç, “Bu yalakalığın değil sadakatin sonucu” dedi.

Reklam

Kendisini eleştirenlere yanıt veren Arınç şunları söyledi: “Onlara göre biz yok olmuştuk, bitmiştik. Şimdi cumhurbaşkanımızın yanında Yüksek İstişare Kurulu’nun başkanı kendisi olacak, biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın sonucunda değil.”

TBMM başkanlığı, başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğü gibi görevlerde bulunan Arınç, 2009 yılında Bursa’dan milletvekili olduktan sonra görev süresinin dolmasıyla birlikte siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

SON HABERLER

Optimar’dan sonra MAK: İmamoğlu iki puan önde

31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul’da AKP adayı Binali Yıldırım lehine anket sonucu açıklayan MAK Danışmanlık, yinelenecek seçime bir aydan kısa bir süre kala CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun iki puan önde gittiğini bildirdi.

Akşener’e ‘gözdağı’: Bilal Erdoğan kendini zor tutuyormuş

AKP”li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Okçular Vakfı konusunda dile getirdiği iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu” ifadelerini kullandı.

Foça’da denizden 1 tondan fazla çöp çıkarıldı

İzmir’in Foça ilçesinde, ortaokul öğrencileri; Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi öğrencileri ve dalış timinin desteğiyle kıyı ve su altı temizliği yaptı. ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle 10 gün önce düzenlenen etkinlikte, denizden 1 tondan fazla çöp çıkarıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...