Bulduk Barajı’ndaki balık ölümleri Meclis’te: ‘Atıklardan kaynaklanıyor’ iddiası

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü, İzmir milletvekili Murat Bakan, Karabük’teki Eskipazar Bulduk Barajı’ndaki balık ölümlerini Meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: CHP

Bolu Gerede’deki deri fabrikalarından çıkıp dereye bırakılan kimyasal atıkların oksijen yetersizliğine neden olduğu belirtilmiş, bölgede 15 gündür binlerce balık öldüğü bildirilmişti.

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“Ölen balıklardan ve sudan alınan örnekler ivedilikle incelenmeli” diyen CHP’li Bakan, bölgenin yeniden canlandırılması için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Bulgular ve sonuç nedir?

CHP’li vekil, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

*Eskipazar Bulduk Barajı’ndaki balık ölümlerinin sebebinin ortaya çıkarılmasına dair inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? İnceleme ve soruşturma hangi aşamadadır ve elde edilen bulgular ve sonuç nedir?

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*Ölen balıklardan örnekler alınarak, ölüm sebeplerinin saptanması içi bilimsel araştırmalar yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa bu araştırmalardan elde edilen sonuç nedir? Yapılmamaktaysa bunun sebebi nedir?

*Balık ölümlerinin Bolu Gerede’deki deri fabrikaları atıklarının dereye bırakılması ve kimyasal atıklardan kaynaklanan zehrin barajda birikerek canlıların ölümüne sebep olduğu yönündeki bilgilerden hareketle; söz konusu fabrikalara yönelik hangi denetimler yapılmıştır? Bu denetimlerin sonucunda ortaya çıkan bulgular nelerdir? Hangi fabrikalara hangi cezai işlemler uygulanmıştır?

*Bölgede bir daha bu şekilde balık ölümlerinin yaşanmaması için Bakanlığınız tarafından alınacak tedbirler ve uygulanacak caydırıcı yaptırımlar nelerdir?

*Balık ölümlerinin yaşandığı bölgede kaç balık ölmüştür? Bölgenin rehabilitesi için hangi çalışmalar yapılacaktır?