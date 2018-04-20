Buldan’dan Erdoğan’a: Bölgede sandığa gömülen AKP’dir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li vekillere verdiği öne sürülen ‘HDP’yi sandığa gömün’ talimatını eleştirerek, “Sandığa gömülen AKP’dir bu bölgede” dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Erdoğan’ın erken seçim kararının alınmasından sonraki ilk toplantıda “Doğu ve güneydoğu milletvekillerimizin, teşkilatların çok çalışması gerekiyor. Terörle bağını koparmayan bu partinin sandığa gömülmesi lazım” dediğini yazmıştı.

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‘Halk unutmayacak’

HDP’li Buldan ise bu sözlere karşı şunları söyledi: “Sadece HDP değil, geçmiş dönemlerde de bu gelenek, bu hareket, bu parti hiçbir zaman sandığa gömülmedi. Bu partiyi gömecek ya da bu partinin gömülecek bir sandığı yok. Aslında bu sözü söylerken bölgede kendisi toprağa gömülmüş, bunu biliyor. Şimdi kendisini o topraktan çıkarmanın yol ve yöntemlerini arıyor. Sandığa gömülen AKP’dir bu bölgede. Sandığa gömülen bölgede AKP’nin milletvekilleridir. Sandığa gömülen bölgede belediye başkanlarımızın yerine atanan kayyumlardır. Halk, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ’ın, dokuz milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlıklarının kaldırılarak cezaevlerine rehin olarak gönderildiklerini, milyonlarca oy verdiği belediye başkanlarının yerine kayyum atandığını unutmayacak kadar onurlu bir halktır.”

‘Erdoğan’sız bir Türkiye görmek istiyorsak el ele verelim’

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Buldan şöyle devam etti: “Her türlü zorluğa ve her türlü engelleme ve müdahaleye rağmen 24 Haziran Türkiye toplumunun yeni bir tarihi olacak. 25 Haziran sabahı Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye görmek istiyorsak eğer el ele vermek zorundayız. Böyle bir Türkiye’yi yaratmak istiyorsak omuz omuza yürümek zorundayız.”