Buldan’dan ‘baraj altı ihtimali’ne: Böyle bir şey olursa Türkiye erken seçime gider

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’nin 24 Haziran’daki seçimlerde barajın altında kalarak parlamentoya girememesi ihtimali için “Böyle bir şey eğer gerçekleşirse Türkiye yeniden bir erken seçime gitmek durumunda kalacaktır” dedi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’ya konuşan Buldan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ne yapacaklarını anlattı: “İkinci tura kaldığı zaman Türkiye toplumundan Sayın Demirtaş’ı desteklemesi talebinde bulunacağız. Şimdiden ikinci turu tartışmaya başlamadık. Herkes farklı hesaplar yapıyor ama şunu da çok iyi biliyorlar: Kürtlersiz ve HDP’siz hiçbir çözüm olmayacak. Bir kilit parti konumundayız. İkinci tura kalacak iki kişi arasında elbette bir tercih yapmak durumunda kalacağız ama şu anda o tartışmayı yürütmüyoruz.”

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Buldan, “24 Haziran’da HDP parlamento dışı kalabilir mi?” sorusuna ise “HDP’siz bir parlamento Türkiye açısından büyük bir ayıp olacaktır” diye yanıt verdi.

HDP’nin eş genel başkanı şöyle devam etti: “Böyle bir şey eğer gerçekleşirse Türkiye yeniden bir erken seçime gitmek durumunda kalacaktır. Türkiye toplumu bunu kabul etmeyecektir. Ben şuna inanıyorum. Türkiye halkları, HDP’yi barajın çok çok üstüne çıkaracak. Böyle bir heyecan var toplumda. Anketlerde yüzde 10’un altına düşmedik. Yüzde 10’un altında olmasak da biz yüzde 10’un altındaymışız gibi bir çalışma yürüteceğiz. Hem oylara hem sandıklara sahip çıkacağız. HDP’nin baraj meselesini Türkiye toplumunun çözeceğine inanıyorum. HDP’nin baraj altında kalması durumunda 70-80 milletvekilinin AKP’ye gideceğini hiç kimse göz ardı etmemelidir. Bugün AKP’den büyük rahatsızlık duyan kesimlere bu çağrıyı yapmak isterim.”

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