Buldan’dan Akşener’e: Ben dahil hiçbir Kürt oy vermeyecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılanması gerektiğine yönelik sözleri için “Başta kendim olmak üzere Sayın Akşener’e hiçbir Kürdün oy vermeyeceğini bugünden ifade etmek isterim” dedi.

Akşener, Demirtaş’ın tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemiş ve eklemişti: “Anadil insanlar için çok önemli. Buna saygı duyulmalı.”

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Demirtaş’ın tutuksuz yargılanması için daha önce diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu da çağrı yapmıştı.

Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan Buldan, siyasilerin Demirtaş’ın serbest kalması yönündeki çağrıları için “Her seçim döneminde sadece Kürt halkının oylarını almak üzere yapılan bir seçim vaadi olarak görüyorum. Kürtlerin yaşadığı sorunların, acıların, ödediği bedellerin hiçbir şekilde farkına varmayan bir anlayışın seçim vaadi olarak Kürtlere sunulmasını da çok doğru bulmuyoruz” dedi.

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‘Bu bir şehir efsanesi değil, bu bir gerçek’

Bu sözlerin kendilerine ‘inandırıcı’ gelmediğini söyleyen Buldan, “Kimse Kürt halkının oylarını çantada keklik olarak görmemeli. Kürt halkı kendi kararını verecektir. Yaşananları biliyor, bunlar üzerinden vicdani bir muhasebe yapacaktır” diye konuştu.

Buldan, Akşener’in “Kürtler cumhurbaşkanlığı seçiminde bana ikinci turda oy vermez iddiası tamamen şehir efsanesi” sözlerine de yanıt verdi.

HDP’nin eş genel başkanı şöyle konuştu: “Bu bir şehir efsanesi değil, bu bir gerçek, bu bir realite. Akşener’in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce insan sokaklarda katledildi, kafalarına kurşunlar sıkıldı. İnsanlar kaçırıldı, kaybedildi. O dönemde yaşanan cinayetler, katliamlar Kürt halkının zihninde ve beyninde asla silinmeyecek bir gerçekliğe sahiptir. Sayın Akşener’in bu anlamda Kürt halkından bir tane bile oy almayacağını kesinlikle ifade etmek isterim. Akşener, bir oy alsın, çıkarsın önümüze ‘Şu Kürtten oy aldım’ desin. Bu asla olmayacak.”

‘Muhtemelen gözlerinin içine bakmadan o elleri tutmuştur’

Buldan, Akşener’in “Dışarıdan görülenle içeride olanlar çok farklı. Gittiğim hiçbir güneydoğu ilinde elim havada kalmadı” sözlerini de değerlendirdi: “Kürt halkı hatırşinas bir halktır. Kimsenin elini havada bırakmaz. Elini tutar ama elini tutarken geçmişini hatırlayarak tutar. Akşener o eli tutanın hangi mesajı verdiğini tuttuğu elin gözünün içine bakarak anlayabilir. Muhtemelen gözlerinin içine bakmadan o elleri tutmuştur. Ben açık yüreklilikle, başta kendim olmak üzere Sayın Akşener’e hiçbir Kürt’ün oy vermeyeceğini bugünden ifade etmek isterim.”