Buldan’a göre Erdoğan yolun sonuna geldi: Oylarımızı çaldırmayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Demirtaş’ın cesaretinden, HDP’nin siyasetinden korkuyorlar. Recep Bey de AKP de yolun sonuna geldi. Son kullanma tarihleri 24 Haziran’dır” dedi.

HDP’nin Bingöl’deki mitinginde Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve tutuklu milletvekili İdris Baluken’in mesajları okundu.

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Mitingde partililere seslenen Buldan, “Biz barışı savunan bir partiyiz. İnsanların artık ölmemesi için çocuklarımızın toprağın altına girmemesi, analarımızın ağlamaması için büyük mücadele veriyoruz; ancak bizi terörist ilan ettiler. 6 milyon oy alan partiye ‘Terörist’ diyorlar. Bize ‘Dinsiz parti’ diyorlar. Biz dini, oruç tutmayı, namaz kılmayı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrenmedik, AKP’den öğrenmedik. Onlar dini de kullanıyorlar. İki gün önce Binali Yıldırım, Bitlis’te miting yaparken, bir caminin kubbesine AKP pankartları astı. Camiyi bile AKP’nin seçim bürosu olarak kullanıyorlar. Biz onlardan öğrenmedik dinimizi. Allah’a olan inancımızı AKP’den öğrenmedik. Dedelerimiz de atalarımız da bizler de dinimize sadığız” diye konuştu.

‘Sana yol göründü’

AKP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Buldan, “16 yıllık iktidarlarında acı çekmeyen kimse kalmadı. İşi olmayan gençlerimize, kahvelerde oturmak zorunda kalan gençlerimize şunu söylemek isteriz. Bu ülke, tek adamdan büyüktür. Bu ülkeyi yönetecek gücümüz de inancımız da var. Bugün Bingöl halkından gene oy isteyecekler. Verdikleri yardımları alın ama tek bir oyunuzu bile AKP’ye vermeyin. Halk kararını verdi. Türkiye toplumu, tüm halklar, herkes kararını verdi. Recep Tayyip Erdoğan gidicisin gidici. Artık geri dönüşün yok. Sana yol göründü” dedi.

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‘Cesaretin varsa çıkarırsın Demirtaş’ı dışarıya’

Buldan şöyle devam etti: “Selahattin Demirtaş’a iftira atıyorlar. ‘Elinde 53 insanın kan var’ diyorlar. Biz bu konuyu defalarca Meclis’e getirdik, ‘Araştıralım’ dedik. AKP oylarıyla reddedildi. Çünkü o gün yaşamını yitiren insanlarımızın çoğu bizim partililerimizdir. Güvenlik güçlerinin ateşiyle yaşamlarını yitirdiler. Ama bugün iktidarlarını ayakta tutabilmek için Recep Tayyip Erdoğan, Demirtaş’ı terörist ilan ediyor. Biz kendisine sesleniyoruz: Cesaretin varsa çıkarırsın Demirtaş’ı dışarıya halk karar verir kim suçlu kim suçlu değil. Ama böyle bir cesaretleri yok. Çünkü Selahattin Demirtaş’ın cesaretinden korkuyorlar. Bu korkunun ecele faydası yok. Artık gitme zamanları geldi. Son kullanma tarihleri 24 Haziran’dır.

Sadece 14 gün kaldı. Bu 14 günde sizlerden özellikle rica ediyoruz, herkesin kapısını çalın, herkesin elini tutun. İnsanlara AKP’nin yaptıklarını da anlatın, HDP’nin yapacaklarını da anlatın. HDP bu ülkede umuttur. HDP bu ülkede barışın teminatıdır. Bu inançla 24 Haziran tarihinde hep birlikte büyük bir zafer elde edeceğiz. Bunun için sandıklarımıza sahip çıkacağız. Oylarımızı çaldırmayacağız. Bunu yapabilirsek, Bingöl’den de 3 arkadaşımızı Ankara’ya hep birlikte göndereceğiz.”