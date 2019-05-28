Buldan umutlu: Türkiye demokratik çözüm çizgisine evrilecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evirilecek” dedi.

Fotoğraf: DHA

Buldan, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reklam

Cezaevlerindeki bazı mahkûmların gerçekleştirdiği açlık grevlerinin PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla sona erdiğini hatırlatan HDP lideri, eylemlerin fazla can kaybı yaşanmadan tamamlanmasının demokratik kamuoyunu umutlandıran bir gelişme olduğunu vurguladı.

Buldan, Türkiye merkezli bölgesel sorunların çözülmesi imkânının, diyalog kurularak ortaya çıkacağını belirterek şöyle devam etti: “Bu anlamda gerekli adımların atılması, hükümet ve devlet başta olmak üzere tüm siyaset kurumunun, parlamentonun ve demokratik kamuoyunun önünde önemli bir görev ve sorumluluk olarak durmaktadır. Tek adama dayanan baskıcı yönetim anlayışıyla, demokratik toplum iradesini yok sayan zihniyetle, güvenlikçi politikalarla, hukuk dışılıkla, ülkenin yönetilemeyeceği demokratik talebin bastırılamayacağı görülmelidir. Tüm sorunların çözümü, ancak ve ancak demokratik siyasetle, diyalog ve demokratik müzakereyle, toplumsal uzlaşıyla mümkündür. Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evirilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümet de bunun farkındadır.”