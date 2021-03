Buldan: Davadan size iktidar çıkmaz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Boş yere ellerinizi ovuşturmayın, kapatma davasından size iktidar çıkmayacaktır” dedi.

Fotoğraf: HDP

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmış, iddianame 17 Mart’ta gönderilmişti. AYM raportörü bugün iddianamenin usülden iadesini istemişti.

Buldan partisinin haftalık Meclis grup toplantısında konuştu.

“Bu iktidarın ekonomiden adalete, işsizlikten yoksulluğa varıncaya kadar hiçbir alanda tek bir çözüm politikası yoktur” ifadelerini kullanan Buldan şunları kaydetti: “Milyonlar aç, aşı yok, pandemi can alıyor; buldukları çözüm HDP’ye kapatma davası açmak. Sokakta herkes adalet diye feryat ediyor, buldukları çözüm HDP’ye ve hak arayan herkese karşı adaletsizliği büyütmek olmuştur. Çaresizlik içindeki halk aş ve iş istiyor, huzur istiyor. Saray iktidarının sunduğu çözüm HDP hakkında kapatma davası açmaktır. Aşı yok, pandemi her gün can almaya devam etmektedir. Buldukları çözüm; halkı eve, siyaseti HDP’ye kapatmaktır.”

‘Çözüm erken seçimdedir‘

Hükümetin tek icraatının ‘huzur ve refah isteyen halka ve demokrasi isteyenlere siyasetin yolunu, adalet talep edenlere adaletin yolunu kapatmak’ olduğunu belirten Buldan şöyle devam etti: “Günde en az iki kadın katledilmektedir. Çözümleri erkek şiddetiyle mücadelede büyük öneme sahip olan İstanbul Sözleşmesi’nden kaçmaktır. İşkence, çıplak arama, insan hakları ihlalleri ayyuka çıkmıştır. İktidarın bulduğu çözüm, insan hakları mücadelesi veren Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımızın vekilliğini düşürmek ve onu sabah namazında hukuksuzca ve saygısızca gözaltına almak olmuştur.

Cumartesi Anneleri çeyrek asırdan uzun bir süredir adalet mücadelesi vermektedir bu ülkede. İktidarın çözümü ise Cumartesi Annelerini yargılamak, hakikatleri karartmak olmuştur. Halk bu iktidardan kurtulmak için bir an önce seçim sandığı istemektedir ve bunu talep etmektedir. Biz de buradan çağrı yapıyoruz: Çözüm erken seçimdedir. İşte tek adam yönetiminin özeti budur!

‘Dava kararını 31 Mart’ta verdiler; 23 Haziran’da düğmeye bastılar‘

AKP’nin, ‘adaletsizlik ve talan düzenini sürdürebilmek için’ HDP’yi siyaset dışına itmeye çalıştığını kaydeden Buldan, “Çünkü siyasi hesaplarının önündeki tek engel HDP’dir” dedi.

HDP lideri şunları aktardı: “Kapatma davası kararını, iki yıl önce yerel seçimlerde büyükşehir belediyelerini kaybettikleri 31 Mart akşamı verdiler. 23 Haziran akşamı da kapatma davasını planlayarak, takvime bağlayarak düğmeye bastılar. Bu bu nedenle bu dava siyasi bir intikam davasıdır. Bu, hukuki değil, siyasi bir davadır. Sandıkta kaybetme davasıdır. Halka, halkın iradesine karşı açılan bir kumpas davasıdır.”

‘İktidar, bundan sonraki her kadın cinayetinin faili sorumlusudur‘

‘Kadına yönelik her erkek şiddetinde failin birinin suçu işleyen, diğerinin ise İstanbul Sözleşmesini ortadan kaldıran zihniyet’ olduğunu vurgulayan Buldan, “Bu kadın düşmanı iktidar, bundan sonra her kadın cinayetinin suç ortağıdır, faili ve sorumlusudur” dedi.

HDP lideri şu ifadeleri kullandı: “Evet, sevgili kadınlar, İstanbul sözleşmesi artık kadınlar için mücadele ortaklığıdır. Sözleşmeyi savunmak milyonlarca kadının bedenini, yaşamını, taleplerini ve iradesini savunmaktır. Kadınları başının örtüsüne göre, kadınları diline ve inancına göre, kadınları yaşam tarzına göre ayıran bu erkek iktidarı bilmeli ki biz kadınlar kadın kimliğimizde ve sömürüye karşı mücadelemizde biriz, beraberiz. Bundan sonra da bu yolda beraber yürüyeceğiz.”

‘Büro memuru milyoner oluyorsa tepedekilerin zenginliğini siz düşünün‘

‘Kokain çekerken’ çekilmiş görüntüsünün ardından gözaltına alınan AKP genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu hakkında da konuşan Buldan, şunları söyledi: “Ortaya saçılan görüntüler buzdağının sadece görünen bir tarafıdır. Çürüme daha derinlerdedir. Gençler işsizlikten kırılırken, KHK’li doçent çalıştığı inşaatta vincin altında can verirken, cebinde bir lirası olmayan öğrenci intihar ederken, AKP ve yandaş azınlıkları korkunç bir zenginlik içerisinde yaşamaktadır.

AKP’nin bir büro memuru milyoner oluyorsa ihale zengini oluyorsa, tepedekilerin zenginliğini varın siz düşünün. Saray’ı ve AKP’yi adeta paralel Merkez Bankası yaptılar, halkın paralarını buralara aktardılar ve yandaşlarına dağıttılar, dağıtmaya da devam ediyorlar.”

‘Risk haritası, başarısızlığın haritasıdır’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşam paylaştığı ve 58 ilin yüksek riskli olduğu risk haritası hakkında konuşan Buldan, şu ifadeleri kullandı: “Bu harita salgını yönetemediklerinin belgesi, başarısızlık haritasıdır. Haritadaki kırmızının gösterdiği bir diğer gerçek ise şudur: AKP iktidarı bütün Türkiye için risktir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye herkes için risktir. Bu yüzden biz, bu rejime kriz ve çöküş rejimi diyoruz. Gittiğimiz her yerde bu çöküşü derinden hissediyoruz.”