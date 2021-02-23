Buldan: ‘Çözüm süreci’nde vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, ‘yeri ve zamanı geldiğinde’, çözüm sürecinde ‘kendilerine vaat edilenleri’ açıklayacağını söyledi.

Fotoğraf: HDP

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Kuzey Irak’taki Gare bölgesine gittiğini söylemişti.

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Taşdemir, bunu yalanlarken, Ankara başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Buldan ise Soylu’nun HDP’lilerin PKK’lılarla çektirdiği fotoğrafları göstermesi üzerine, bugünkü grup toplantısında yanıt vereceğini dile getirmişti.

Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, Soylu’ya hitaben “Bunların bir fotoğrafçı bakanları var; çözüm sürecindeki fotoğraflarımız üzerinden algı yaratma telaşında” dedi.

HDP’nin eş başkanı, Kandil’de PKK’lılarla çektirdikleri fotoğrafların, ‘PKK’nın silah bırakacağına dair mektupların alındığı ziyaret’e ilişkin olduğunu ifade etti.

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Buldan, “Senin genel başkanın Erdoğan da heyecanla bu mektubu bekliyordu” dedi.

Buldan, ziyaret sırasında insansız hava araçlarının (İHA) uçurulduğunu, bunun güvenlik amacıyla yapıldığının Ankara tarafından kendilerine söylendiğini dile getirdi.

İmralı’daki fotoğraf

Buldan, şöyle devam etti: “Başka bir fotoğraf daha var. İmralı’daki bu fotoğrafı kim çekti? Kim getirip bu fotoğrafı bize verdi? Soylu bunu açıklasın. Bir başka fotoğraf. Hükümet ve devlet yetkileriyle 28 Şubat Dolmabahçe Mutabakatı’nın (altta) fotoğrafı. Bunu da biz çekmedik, yetkililer ve temsilen gelen insanlar çekti.”

#Buldan: Bu da Dolmabahçe mutabakatının fotoğrafı. Burada kimin nerede oturacağını belirleyen Erdoğan’dır! O süreç halklarımızın geleceği için fedakârca yürüttüğümüz bir süreçtir. Bugün de olsa tereddüt etmeden aynı fedakârlığı yaparız. Yeter ki tek bir insanın burnu kanamasın. pic.twitter.com/cNIWj37Xsk — HDP (@HDPgenelmerkezi) February 23, 2021

HDP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada kimin nerede oturacağını belirleyen Erdoğan’dır. O süreç halklarımızın geleceği için fedakârca yürüttüğümüz bir süreçtir. Bugün de olsa tereddüt etmeden aynı fedakârlığı yaparız. Yeter ki tek bir insanın burnu kanamasın. Ne mutlu bize ki çözüm süreci boyunca bu ülkeye cenazeler gelmedi. Ne mutlu bize ki üç yıl boyunca yürüttüğümüz onurlu bir duruş vardı ve bunun arkasındayız. Çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiğinde ayrıca paylaşacağız. Bunun böyle bilinmesini tarihe not düşüyorum. Çözüm sürecinde bizlere partimize heyetimize neler vaat edildi, nelerin yapacağına dair bizlere söz verildi yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz.”