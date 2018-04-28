Buldan, ‘AKP’ye oy veren Kürtler’e seslendi: Artık tek oy bile gitmemeli

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ‘AKP’ye oy veren Kürtler’e seslenerek “Artık tek oy bile gitmemelidir” dedi.

Buldan, partisinin ‘Halk Buluşmaları’ etkinliği kapsamında Van’daki bir düğün salonunda seçmenle bir araya geldi. Buldan’a HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Van Milletvekili Adem Geveri ve parti meclisi üyeleri de eşlik etti.

Reklam

HDP lideri, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Kürt halkıyla bir sorunumuz yok” dediğini belirterek “Kürt halkıyla sorununuz yoktuysa, bugün Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yüksekdağ’ı, İdris Baluken’i neden cezaevlerinde rehin olarak tutuyorsunuz?” diye sordu.

HDP lideri, “Bugün MHP’yle ittifak yapan, MHP’yle kol kola giren ve Kürt halkından ‘bozkurt’ işareti yaparak oy almaya gelecek AKP hükümetine, Recep Tayyip Erdoğan’a buradan sesleniyoruz: Bizim sizinle sorunumuz var” diye konuştu.

Reklam

‘Türkiye, AKP hükümetine mahkum değildir’

HDP lideri, 3 Mayıs’ta açıklayacakları cumhurbaşkanı adayıyla Türkiye’deki hukuksuzluğun ve adaletsizliğin önüne geçeceklerini kaydetti.

Buldan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yargının, yürütmenin ve yasamanın tek adam elinde tutulduğu bir dönemde, her şeyin saraya bağlı olduğu bir dönemde bizim cumhurbaşkanı adayımız sizlere demokrasi vaatleri verecek. AKP’ye oy veren Kürt halkına sesleniyorum… Artık AKP’ye tek bir oy bile gitmemelidir. Sizin varlığınızı inkar eden, iradenizi yoksayan, seçilmiş milletvekillerini rehin alan, belediye başkanlarınızın yerine kayyımlar atayan ve sizin tüm kazanımlarınızın elinizden alanlara karşı birlik ve beraberliğimiz ortaya koymamız lazım. 24 Haziran akşamı başka bir gün olacak, 25 Haziran sabahı Recep Tayyip Erdoğan’sız, Devlet Bahçeli’siz bir gün olacak. Şimdiden bunun müjdesini veriyoruz. Türkiye tek adamdan büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’dan çok çok büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’a mahkum değildir. Türkiye, AKP hükümetine mahkum değildir. Yeni bir şans var, yeni bir fırsat var. AKP’den kurtulacağız, Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulacağız, Devlet Bahçeli’den kurtulacağız, AKP-MHP ittifakından kurtulacağız.”