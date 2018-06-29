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Yaramazlara biraz batar!

HDP lideri Buldan: AKP Hakkari’de kendi eliyle MHP’ye oy verdirdi, belgeleri elimizde

 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “AKP  Hakkari gibi bir yerde kendi eliyle MHP’ye oy verdirdi. Bunun belgeleri de elimizde” dedi.

Fotoğraf: DHA

Seçimde özellikle doğu ve güneydoğu illerinde MHP’nin oy artışı tartışma konusu.

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Jinnews’ten Duygu Ciniviz ve Habibe Eren’e konuşan Buldan, “Sizin açınızdan bu seçim meşru mudur? MHP gibi bir partinin özellikle bölgede tüm baskı ve faşist politikalara karşı oyunu artırması gerçekçi bir tablo mu?” sorusunu yanıtladı.

Her seçimde mutlaka hile ve usulsüzlük olduğunu ve bu seçimde de aynı durumun yaşandığını söyleyen Buldan, AA sonuçları açıklamaya başladığında MHP’nin yüzde 11 aldığını ve durumun değişmediğini hatırlattı.

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Buldan şöyle devam etti: “MHP gibi bir partinin Hakkâri ve Diyarbakır gibi bir yerde oylarını bu kadar yüksek oranda arttırması bize gerçekçi gelmiyor. Tüm bunları parti olarak analiz ederek sonuçları gözden geçireceğiz. Şu açık ve nettirki AKP Hükümeti ortağı ile birlikte kendi zeminini hazırladı. MHP’yi de barajı aştırarak parlamentoya soktu. Özellikle bölgede, Hakkari gibi bir yerde kendi eliyle MHP’ye oy verdirdi. Bu çok açık ve nettir. Bunun belgeleri de elimizdedir.”

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