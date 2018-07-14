‘Bulanlar Hakkı Buldu’: TRT Diyanet’te güftesi Gülen’e ait ilahi yayınlandı

TRT Diyanet’te 22 Haziran’da yayınlanan ‘Tasavvuf Musikisi’ programında, bestesini Ahmet Hatipoğlu’nun yaptığı bir ilahi seslendirildi. ‘Bulanlar Hakkı Buldu’ adli ilahinin güftesi ise Fethullah Gülen’e ait.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Diyanet’ten yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ve sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verildiği belirtildi.

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RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, “Görünen o ki FETÖ Pensilvanya’da firarda, güftesi Diyanet’in kanalında. FETÖ ile mücadele edildiği söylenirken, neredeyse her gün operasyon düzenlenirken, nasıl oluyor da TRT Diyanet kanalında Fethullah Gülen’in güftesi yayınlanabiliyor. Hem de darbe girişiminin seneyi devriyesinde. Kimden güç alıp bu yayına cesaret ediyorlar?” diyerek ‘kripto FETÖ’cü’lerin kanalda olduğunu savundu.

Taşçı şöyle devam etti: “Devletin kanalında FETÖ’nün bir numarası güftesiyle resmen ‘Ben buradayım’ mesajı veriyor. Eğer terörle mücadale ise FETÖ’nin bir numarasının güftesini yayınlayanlar hakkında derhal işlem yapılmalıdır. Darbe girişiminin yankıları ve tartışmaları hala sürerken örgütün bir numarası devletin kanalında boy gösterebiliyorsa bu mücadelede en hafif deyimiyle bir eksiklik var.”

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Daha önce de TRT Müzik’te Fethullah Gülen’in yazdığı şiirden bestelenen şarkı yayınlanmış, TRT bir hata olduğunu duyurmuştu.