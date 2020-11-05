Bulancak belediye başkanı, kendisine sözlü saldırıda bulunan kişiyi tabancayla yaraladı

Giresun’un Bulancak ilçesi Belediye Başkanı Recep Yakar, oturduğu sitenin önünde, kendisine sözlü saldırıda bulunan ve tehdit eden iki kişiden birini tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre olay, dün saat 23:00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. AKP’li Yakar, oturduğu sitenin otoparkında yanına gelen kimliği belirsiz iki kişinin sözlü saldırısına uğradı. Saldırganları uzaklaştırmaya çalışan Yakar, ruhsatlı tabancasıyla ateş açtı.

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Saldırganlardan biri, yerden seken merminin bacağına isabet etmesiyle yaralanırken, diğer saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.K., Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol bacağından yaralanan ve ameliyata alınan A.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis merkezinde ifadesi alınan Yakar, ailesinin yanında saldırıya uğradığını söyleyerek şöyle devam etti:”Küfür ve tehdit etmeye başladı. Ben polisi aradım. Ancak şahıslar üzerime yürümeye başlayınca kendimi korumak için ruhsatlı silahımı çekerek, korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Yerden seken kurşun saldırganlardan birinin ayağına isabet etmiş.”