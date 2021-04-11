Buket Aydın, Ahmet Hakan’ı düzeltti: O yayın seni şutlayıp beni getirdikleri kanaldaydı

Bugünkü köşe yazısında meşhur kahkaha olayıyla ilgili yanlış bilgiler üzerinden hem sunucu Buket Aydın’a hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Ahmet Hakan cevabını almakta gecikmedi.

Kılıçdaroğlu 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Aydın’ın Kanal D’de sunduğu programa katılmış, CHP’nin ‘alacağı’ büyükşehirleri saymıştı. Aydın, ana muhalefet liderinin cevabına kahkaha atmıştı.

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Önceki akşam Haber Global’de Aydın’ın sunduğu ‘Koltuk’ adlı programa katılan Kılıçdaroğlu programın başında 31 Mart öncesini hatırlatmış “Başlamadan önce güzel bir kahkaha bekliyorum sizden, gülmeniz bize şans getiriyor” demişti.

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu Aydın’ın, “Sayın (Tayyip) Erdoğan’la cumhurbaşkanlığı yarışına girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz” sorusuna, “Ondan en ufak bir endişem yok. Dolayısıyla bir kahkaha atabilirsiniz” yanıtını vermişti.

Hakan’ın yazısı

Ahmet Hakan Hürriyet’teki bugünkü köşesinde olayı şu ifadelerle değerlendirdi: “CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimden önce CNN Türk’te bir programa çıkmıştı. Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun… ‘İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız‘ türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.

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Ne olmuştu o günlerde? Başta Tuncay olmak üzere… CHP’nin tüm ekâbir takımı… Öfkeyle, kinle, hınçla… CNN Türk’e saldırmışlardı.

Gün geldi, devran döndü… O sunucu, başka bir kanala geçti. Bir de ne görelim? Bizim Kemal Bey, o sunucunun karşısına geçmiş, gayet neşeyle, gayet keyifle, gayet mutlu bir şekilde sorularını cevaplıyor. Öyle eğleniyorlar ki…

Maşallah yani! Ve tabii yine kahkahalar, kahkahalar. Kemal Bey, bu yeni kahkahalar karşısında… Sunucuya dönüp… ‘Lütfen daha fazla kahkaha atın, sizin kahkahalarınız bize uğur getiriyor’ diye kompliman yapıyor.”

CHP’nin gerekçesi başkaydı

Oysa CHP, CNN Türk’ü protesto gerekçesini İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın ifadeleriyle şöyle açıklamıştı: “3 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantıda partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP’lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP’li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır. CNN Türk kanalı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına alarak, halkının değil iktidarının menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirmiştir. Gerçekleri örterek AK Parti söylemleri doğrultusunda adeta bir reklam ajansı gibi çalışan televizyon kanalı yerel seçimlerden bu yana CHP karşısındaki konumlandırmasını sürdürmektedir.“

Boykotun perde arkasındaki nedeninin ise CNN Türk’ün 31 Mart seçimine iki hafta kala üst üste iki kez Kılıçdaroğlu’nu canlı yayına davet edip son anda iptal etmesi ve televizyonun üst yönetiminden herhangi bir gerekçe gösterilmemesi olduğu öne sürülmüştü.

Aydın’ın cevabı

Aydın, Twitter hesabından Ahmet Hakan’a ismini kullanmadan verdiği cevapta televizyon kanalının yanlış ifade edilmesine de değinerek şunları yazdı: “Sürekli dönen neye hizmet ettiği belirsiz bir gazeteci var adını yazmaya gerek yok gözlüklü bıyıklı biri diyeyim… Yazı yazmış dediler, ben okumuyorum bana söylediler. Neymiş Kemal bey neden benim programa çıkmış? Yazısında bir haber kanalını savunuyor aklınca. Ya önce adam gibi araştır. O eski yayın bahsettiğin kanalda değil senin zamanında kibarca şutlanıp benim getirildiğim diğer kanal var ya hani senin içine oturan işte o kanalda yapıldı. Dolayısıyla senin kanalın protesto edilmesinin konuyla alakası yok. Kıskançlıktan gözün dönmüş.”