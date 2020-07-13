Buhar kazanı patladı; bir işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İşçilerden 55 yaşındaki Bahattin Oruç ağır yaralandı. Çalışma arkadaşları, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık personeli, Oruç’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ve jandarma ekiplerince fabrikada geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden Oruç’un cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.