Bugünün karantina kaçakları… İki kişi belediyede, bir kişi şehirlerarası yolculuk yaparken yakalandı

Vaka sayısının 21 Ekim’den beri 2 binin üzerinde kayda geçtiği Türkiye’de, ‘karantina kaçağı’ yakalanmayan gün geçmiyor! Bugün de iki kişi belediyede işlem yaptırırken biri de trafikte, şehirlerarası yolculuk yaparken yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karabük’te, işlem yaptırmak için belediyeye giden iki kişinin, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında evde karantinada olması gerektiği belirlendi.

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3 bin 150’şer lira ceza kesilen bu kişiler, Katip Çelebi Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi; haklarında adli işlem başlatıldı.

Testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken Ömer Ö.’nün eşi Emine Ö. ile Yozgat’taki evlerinden çıkarak Kırklareli’nde yaşayan kızlarının yanına gittiği bilgisine ulaşan polis, Kırklareli-İstanbul kara yolunun 3. kilometresinde uygulama yaptı.

Aracı durduran ekipler, HES kodu sorgulamasında Ömer Ö.’nün karantinada olması gerektiği bilgisini doğruladı.

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Ömer Ö. yurda yerleştirilirken Emine Ö. ise polis ve sağlık ekiplerinin gözetiminde kızının evine bırakıldı.

Hakkında adli işlem başlatılan Ömer Ö.’ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.