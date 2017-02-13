Bugüne kadar ‘FETÖ’den 1360 dava açıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’den 1360 dava açıldığını, daha da açılacağını söyledi.

Muğla’yı ziyaretinde konuşan Özdağ, pek çok soruşturma bulunduğunu, bunlarla ilgili iddianamelerin hazırlandığını, davaya dönüştürülen soruşturmalar da bulunduğunu dile getirdi.

Bakan şöyle devam etti: “Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 1360 davanın açıldığını görüyoruz. Hem darbe teşebbüsü hem örgüt üyeliği hem örgüt adına işlenen suçları kapsayan dava sayısı bugün itibarıyla 1360’dır. Bundan sonraki süreçte de iddianameler tamamlanınca yeni davalar da ortaya çıkacaktır.”

Bilanço

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 31 Ocak’ta ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında kamu çalışanı 125 bin 485 kişi hakkında işlem yapıldığını, 94 bin 867’sinin ihraç edildiğini söylemişti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da 3 Şubat’ta darbe girişiminin ardından 4 bin 344 kurumun kapatıldığını belirterek, bu kurumlara ait gayrimenkullerin tapularının devlete tescil edildiğini açıklamıştı.