Bugüne kadar 511 bin kişi ‘FETÖ’den gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında başlatılan ‘FETÖ operasyonları’ kapsamında 511 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Halen bu kapsamda 30 bin 821 kişi tutuklu.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA”nın sorularını yanıtlayan bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı’ndan ‘FETÖ’ kapsamında ihraç edilenler hakkında bilgi verirken “FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 511 bin kişi gözaltına alınmış. Tutuklu sayısı 30 bin 821” dedi.

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Soylu, “FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması tamamen çökertildi diyebilir miyiz” sorusuna “Diyemeyiz, çalışıyoruz, elimizde dosyalar var. Çalışıyoruz, iyi de çalışıyoruz, hiç merak etmeyin” yanıtını verdi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında da şu bilgileri verdi: “Bakanlığımızdan şu ana kadar 38 bin 578 personel ihraç edildi ve 5 bin 679 kişi de görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilenlerin bir kısmı içeride. Bunların 31 bini emniyet, 4 bin 159’u jandarma, 348’i sahil güvenlik personeli ve ayrıca mülki idareden olanlar da söz konusu. Bütün bu personel açığına rağmen ciddi bir şekilde çalışma ortaya konuldu. Bütün arkadaşlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, mülki idare amirlerimize, herkese bu konuda çok teşekkür ediyorum. “