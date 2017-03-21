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Bugüne dek 26 takım çalıştıran Yılmaz Vural’ın son durağı Göztepe: 30 yıldır adım geçiyordu, nihayet kısmet oldu 

Bugüne dek 26 takım çalıştıran futbolun nevi şahsına münhasır isimlerinden Yılmaz Vural’ın 27’nci takımı TFF 1’nci Lig ekiplerinden Göztepe oldu.

’30 yıldır adım geçiyordu’

SporX’in haberine göre ligde son olarak Eskişehirspor’a 4-0 mağlup olan Göztepe’de teknik direktör Okan Buruk’un istifasının ardından anlaşmaya varılan Vural, “Bu kulüpte 30 yıldır adım geçiyordu. Nihayet gelmek kısmet oluyor” dedi.

‘İzmir’e dönmek heyecan verici’

Sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Karşıyaka’da 1990/91 sezonunda görev aldığını hatırlatan tecrübeli teknik direktör, “26 yıl sonra yeniden İzmir’e dönmek çok heyecan verici. İzmir futbolunu, layık olduğu yere yani Süper Lig’e taşımak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

27’nci durağı

Teknik direktörlük kariyerine 1986 yılında Malatyaspor’da başlayan Vural, 31 yılda 26 farklı takımda görev almıştı.

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