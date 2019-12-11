Bugün, Orhan Pamuk da Erdoğan’ın ‘Nobel’i hak edenler’ listesinde!

Dün Nobel komitesinin ‘Türkiye’den bir terörist’e ödül verdiğini söylerken Prof. Aziz Sancar’ın hak ettiğini belirten ve dolayısıyla ülkeden iki isim Nobel aldığı için, “Orhan Pamuk’a ‘terörist’ dedi” yorumlarına neden olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Pamuk’u da ‘hak edenler’ listesine dahil etti.

Lideri olduğu AKP’nin kadın kollarının uluslararası yerel yönetimlerde kadın şurasında konuşan Erdoğan, bir kez daha 8 bin 372 Boşnak’ın Sırplar tarafından öldürüldüğü Srebrenitsa katliamını öven Avusturyalı yazar Peter Handke’nin Nobel Edebiyat Ödülü almasını eleştirdi.

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Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegoviç’in teşekkürünü aldığını ifade eden Erdoğan, “İzzetbegoviç kardeşimizin teşekkürüne Türkiye’den bir teşekkürle yanıt veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm liderlere teşekkür ediyorum” dedi.

Nobel’i ‘vampirler topluluğu’ olarak nitelendiren Erdoğan şöyle devam etti: “Bizim indimizde Nobel hakkaniyetle ödül veren bir örgüt olarak değerlendirilmez . Verdiğiniz ödüller bir Aziz Sancar, bir Orhan Pamuk’a verilen ödül gibi değildir. Kimseyi aldatmayın.”

Erdoğan, bu sözleriyle 2006 yılında Nobel alan yazar Orhan Pamuk’un da ödülü hak ettiğini ifade etmiş oldu.

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Akıllarda, dün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Bilkent Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikteki konuşmasında sarfettiği, “Kalkıp Türkiye’den teröriste ödül vermişler” sözleriyle kimi kastettiğine ilişkin soru kaldı.

Erdoğan, yukarıdaki cümlenin ardından şöyle devam etmişti: “Örneğin Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödülde orada tartışılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Niye? İlmiyle bir defa temayüz etmiş olan bir hocamızdır. Biz de alkışlarız, biz de takdir ederiz. Ama kalkıp da böyle teröristleri kendi romanına vesairesine yansıtan orada onu kullananları siz Nobel’e layık görürseniz, bizim de sizi tanımamız zaten mümkün değildir.“