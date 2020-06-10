Bugün başlaması planlanan yurt dışı uçuşlar izinler alınamadığı için ertelendi

Türk Hava Yolları (THY), bugün yeniden başlaması planlanan yurt dışı uçuşların gerekli izinler henüz temin edilemediği için daha başlatılamadığını belirtti.

Fotoğraf: Flickr

Corona virüsü salgınına bağlı seyahat kısıtlamaları nedeniyle tarifeli yolcu uçuşları 28 Mart tarihi itibarıyla durdurulmuştu.

Reklam

Normalleşme sürecinde 1 Haziran’da sınırlı sayıda destinasyonla iç hat uçuşlarına yeniden başlayan THY, bugün de yurt dışı uçuşlara başlamayı planlıyordu.

Ancak bir THY yetkilisi Reuters’a şunları söyledi: “Elimizde bayağı bir uçuş listesi var ama izinler için ilgili otoritelerle yazışmalar sürüyor. Biz Sivil Havacılık’a başvuruyoruz. Onlar da karşı tarafın ilgili otoritesiyle yazışıyor, karşı tarafın da izin vermesi gerekiyor.”

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu ay kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferleri planlandığını, 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını söylemişti.

Reklam

Buna göre 10 Haziran itibarıyla KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan’a uçuşların başlaması planlanıyordu.