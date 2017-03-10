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Bugün açıklanması bekleniyordu: CAS, Trabzonspor’un başvurusuyla ilgili nihai kararını 31 Mart’a bıraktı

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor’un Süper Lig 2010/11 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruya dair nihai kararını 31 Mart’a bıraktı.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’in haberine göre CAS’ın bugün son kez dosyayı inceleyip kararını açıklaması bekleniyordu.

Ne olmuştu?

Bordo-mavili kulüp, UEFA ve CAS tarafından şikenin tespit edildiği ancak TFF’nin hiçbir yaptırımda bulunmadığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kuruluna Fenerbahçe ve TFF hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştu.

O dönemde yerel liglere müdahale yetkisi olmadığını vurgulayan kurulun ret cevabının ardından UEFA Temyiz Kuruluna yaptığı başvurudan da olumlu sonuç alamayan Trabzonspor, konuyu CAS’a götürmüştü.

 

 

 

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