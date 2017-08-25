Buğday tarlasına ‘dinamit’ deposuna yargı freni: Bilirkişi incelemesi beklensin

Share Pin Pocket +1 Flip WhatsApp Shares 0

RIFAT DOĞAN

[email protected]

Reklam

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünün yakınlarında bulunan tarım alanlarına, 140 tonluk dinamit deposu inşaatı için yapılan plan değişikliğine yargıdan ret kararı geldi.

Plan değişikliği, özel bir firmanın başvurusu üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl yapılmıştı.

Çevredeki arazi sahipleri dava açmış, işlemin hukuksuz olduğu iddiasıyla yürütmenin durdurulması ve iptalini talep etmişti.

Bu davaya daha sonra Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği de müdahil oldu.

Bakanlığın izin verdiği patlayıcı madde depo inşaatı, Çakmak Barajı su toplama alanı içerisinde ve buğday tarlalarının ortasında kalıyor. Bu bölge binlerce dönüm buğday, özel orman ve bahçeleriyle bilinen bir bölge.

Davaya bakan mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda verilecek karar kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Söz konusu inşaata ruhsat izni verilmiş ve buğday tarlasına dozerler girmişti. Yargı kararının uygulanıp uygulanmayacağı ise şimdilik merak konusu.