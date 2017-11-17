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Buğday, arpa ve mısırdan sonra 50 bin ton pirinç alımı için ihale açıldı

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) toplam 50 bin 400 ton pirinç alımı için uluslararası ihale açtı.

Fotoğraf: Reuters

TMO bu ay içinde bugünkü dahil olmak üzere dört ürün grubunda ihale açarak piyasada aktif bir alıcı haline geldi.

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Kurumun yaklaşık 230 bin ton Avrupa menşei ekmeklik buğday, 108 bin ton mısır ve 96 bin ton yemlik arpa için açık alım ihalesi bulunuyor.

TMO son olarak her biri 4 bin 200 ton Calrose tipi orta taneli pirinç alımı için 12 ihale açtı. Kurum ihalelerde belirlediği miktarın yüzde 20 altında veya üzerinde alım yapabiliyor.

Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre ihaleye son teklif tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.

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