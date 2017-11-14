Buffon gözyaşlarını tutamadı: İtalya 1958’den beri ilk kez Dünya Kupası dışında

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İtalya 1958’den beri ilk kez Dünya Kupası’na gidemeyecek.

Dünya Kupası elemeleri play-off ilk maçında deplasmanda İsveç’e 1-0 yenilen İtalya, Milano’da dün oynanan maçtan da 0-0’lık sonuçla ayrılınca Dünya Kupası’na play-off turunda veda etti.

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İtalya, futbolun milli takımlar düzeyinde en üst organizasyonu Dünya Kupası’nı 1934, 1938, 1982 ve 2006 yıllarında kazanmayı başarmıştı.

90 dakika boyunca İsveç kalesine yoğun baskı uygulayan İtalya, birçok pozisyondan yararlanamadı.

Bernardeschi, Belotti, Insigne ve El Shaarawy gibi silahları isimleri yedek oturtan İtalya Teknik Direktörü Ventura, ikinci yarıda El Shaarawy, Belotti ve Bernardeschi’yi oyuna alsa da sonucu değiştiremedi.

Milli takım kariyerini bu maçla noktalayan İtalya’nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, maçtan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Dünya Kupası bileti alan İsveçli futbolcuların sevinci ise görülmeye değerdi.

Maçın önemli anları…