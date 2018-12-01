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Yaramazlara biraz batar!

Büfe soyan hırsızdan not: İnsan bir kamera, alarm taktırır; hepinizin parasını vereceğim

Zonguldak’ta bir büfeyi soyan hırsız, arkasında “İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim” yazılı bir not bıraktı.

Fotoğraf: DHA

Gece saatlerinde camlarını kırarak büfeye giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini çalıp kaçtı.

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Hırsızlığı sabah fark eden Esin Özdemek, tezgahın üzerinde bir not buldu.

Notta, “Hepinizden özür diliyorum. Hepiniz de hakkınızı helal edin. Hepinize aldıklarımın üç mislini bırakacağım. Nasıl çaldıysam o şekilde bırakacağım. İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim. Sizi seviyorum” ifadeleri yer alıyor.

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Notu görünce şaşırdığını belirten Özdemek, “Hırsız iş yerime girdi. Bir de bize mektup yazmış. Hakkımızı helal edecekmişiz. Üç katı ile aldıklarını geri ödeyecekmiş. Keşke borç isteseydi de hiç kırmasaydı” dedi.

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