Büfe soyan hırsızdan not: İnsan bir kamera, alarm taktırır; hepinizin parasını vereceğim

Zonguldak’ta bir büfeyi soyan hırsız, arkasında “İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim” yazılı bir not bıraktı.

Gece saatlerinde camlarını kırarak büfeye giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini çalıp kaçtı.

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Hırsızlığı sabah fark eden Esin Özdemek, tezgahın üzerinde bir not buldu.

Notta, “Hepinizden özür diliyorum. Hepiniz de hakkınızı helal edin. Hepinize aldıklarımın üç mislini bırakacağım. Nasıl çaldıysam o şekilde bırakacağım. İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim. Sizi seviyorum” ifadeleri yer alıyor.

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Notu görünce şaşırdığını belirten Özdemek, “Hırsız iş yerime girdi. Bir de bize mektup yazmış. Hakkımızı helal edecekmişiz. Üç katı ile aldıklarını geri ödeyecekmiş. Keşke borç isteseydi de hiç kırmasaydı” dedi.