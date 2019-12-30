Diken

Yaramazlara biraz batar!

BUDO’nun yarınki bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarınki bazı seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07:00 ile 09:30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10:00 ile 13:00’teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Reklam

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14:25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

SON HABERLER

Altun: Öldürülen bir gazetecinin faillerinin aklanmasına şahit oluyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan yargısının aldığı karara ilişkin, “Cinayetle ilgili tüm deliller ortadayken infaz sürecinin sembolik bir yargılamayla halının altına süpürülmesi kabul edilemez. Tüm dünyanın gözünün önünde bedeni paramparça edilerek öldürülen bir gazetecinin faillerinin aklanmasına şahit oluyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...