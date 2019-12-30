BUDO’nun yarınki bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarınki bazı seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07:00 ile 09:30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10:00 ile 13:00’teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14:25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.