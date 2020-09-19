Diken

Yaramazlara biraz batar!

BUDO’dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

Fotoğraf: DHA
  • 08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
  • 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
  • 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 
  • 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
  • 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 
  • 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 
  • 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) 
  • 16:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) 

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Selahattin Demirtaş’ın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisi üzerine…

Yazılara başladığım gün T24’te Selahattin Demirtaş’ın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ilişkin bir makalesi yayınlandı. Yine, Gazete Duvar’da kürsüdaşım sevgili Dinçer Demirkent ‘sistem ve kuruluş’ tartışması başlattı. Demirkent’in yazdıklarından, ilerleyen bölümlerde yararlanacağım. Şimdi Selahattin Demirtaş’ın önerisini anlatmak istiyorum. Bu arada başka parti ya da siyasetçilerin önerisi olursa, onları da tartışmaya çalışacağım.

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