BUDO’dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
- 08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
- 16:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)