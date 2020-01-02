BUDO seferlerinde altı iptal daha

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) seferlerinden altısı daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 09:30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10:00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13:00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14:25’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle, saat 07:00’deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10:00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin programdan kaldırıldığı daha önce duyurulmuştu.