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‘Yürüyüş duvara karşı’ diyen Kılıçdaroğlu: Sonrasında yeni planları uygulayabiliriz


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‘Adalet’ talebiyle 18 gündür Ankara’dan İstanbul’a yürüyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidardan şu zamana kadar doğrudan bir temas gelmediğini, yürüyüşlerini ‘duvara karşı’ yaptıklarını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’ 18’inci gününde. Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki Güvenpark’ta başlattığı yürüyüş, sıcak hava koşullarına rağmen Sakarya’da devam ediyor.

‘Duvara karşı yürüyoruz’

Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Bir şey çıkar mı sizin bu yürüyüşünüzden?” sorusunu, “Duvara karşı yürüyoruz” diye yanıtlarken, bununla ne kastettiğini de şöyle açıkladı: “Gandi yürüdüğü zaman karşısında İngilizler vardı. Adamlar demokrasi kültüründen gelen bir anlayışa sahip oldukları için Gandi’nin yürüyüşünden etkilendiler, kayıtsız kalmadılar o yürüyüşe karşı. ‘Niye yürüyor ki? Trene binsin’ demediler. ‘Bizim yaptığımız yollarda yürüyor’ diye tepki göstermediler. Demokrasi anlayışı varsa, bu tür yürüyüşlere olgunluk içinde karşılık verilir. Yeri geldiğinde geri adım atılır. Ama bizim karşımızda bir duvar var. Biz işte bu duvara karşı yürüyoruz. En büyük sorunumuz bu.”

Yürüyüşün amacının ‘bu duvarı aşmak’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Duvara karşı mücadele etmezsek, duvarı aşamazsak bu ülkeye demokrasiyi nasıl getireceğiz” diye konuştu.

Yeni planlar

Yürüyüşün İstanbul’un Maltepe ilçesinde 9 Temmuz Pazar günü biteceğini ve burada büyük bir miting yapacaklarını belirten CHP lideri, mitingde somut taleplerini açıklayacaklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, yürüyüş sonrasına dair yol haritasını da şöyle açıkladı: “Gelişen olaylara göre yeni aksiyon planlarını uygulamaya koyabiliriz.”

 

Kılıçdaroğlu, eşi ve çocuklarının da yürüyüşün bazı etaplarında kendisine eşlik ettiğini belirtirken, dikkat çekici ayrıntılara da değindi: “Yağmurda yürümek daha keyifliydi. Hava soğuk olmuyor. Daha heyecanlı oluyorsunuz. 20 kilometreyi yağmurda yürüdük. Bu arada üzerimizdeki yağmurluklar su geçirdi.”

‘Ben de hayret ediyorum’

 

Daha önce hiç düzenli olarak yürüyüş yapmadığını belirten CHP lideri, “Ben de bazen hayret ediyorum kendime. ‘Bu kadar yolu ben nasıl yürüdüm’ diye düşünüyorum. Bir şeye inanıyorsanız, bir davanın adamıysanız, önünüzde hiçbir engel olmaz. Hiçbir engeli tanımıyorsunuz. Şimdi aynı yolu arabayla dönerken şöyle bir bakacağım ve diyeceğim ki: Biz bu kadar yolu gerçekten yürüdük mü? Bu arada şunu da söyleyeyim: Bu tür yürüyüşlerde bazen kaytarmalar olur, yokuşlar arabayla çıkılır falan… Biz her santimini, her milimetresini yürüyerek geliyoruz” diye konuştu.

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