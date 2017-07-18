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‘Bu yoldan dönmek yok’ diyen Kılıçdaroğlu: ‘Ülkede adalet var’ diyemediler

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nü kastederek, günlerce yürüdüğünü, iktidarın “Ülkede adalet var” diyemediğini ifade etti.

CHP lideri, miting günü Kartal Dragos’tan Maltepe’deki dolgu alanına sembolik bir yürüyüş gerçekleştirmişti. (Fotoğraf: Reuters)

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürümüş, daha sonra da Maltepe’de miting yapmıştı.

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Twitter hesabından açıklama yapan CHP lideri, şunları kaydetti: “Adalet için yağmur çamur demeden günlerce yürüdüm, adımlarımdan korkup ‘Adalet sokakta aranmaz’ dediler. ‘Ülkede adalet var’ diyemediler! Bir iktidar hak, hukuk ve adalete değer vermeyerek bu ulvi kavramları sokaklara atmışsa, halkın payına da adaleti sokaklarda aramak düşer! Adalet için gerekirse denizleri, dağları, tepeleri de aşarım. Son nefesime kadar adalet mücadelesi vereceğim. Bu yoldan dönmek yok!”

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