Bu yılın ilk dokuz ayında İstanbul’a en çok Alman turist geldi

İstanbul’a bu yılın ilk dokuz ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artarak 11 milyon 342 bin 822’ye yükseldi. En çok hangi ülkenin vatandaşının geldiğinin sıralandığı listede ise Almanlar birinci oldu.

Fotoğraf: DHA

Ocak-eylül 2019’da kente gelen Alman turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, onları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti.

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Arap ülkelerinden İstanbul’a gelenlerin sayısı da yüzde 12 arttı. Kente gelen 11 milyonu aşkın yabancı turist içinde Arap turist sayısının oranı yüzde 25.8 oldu. Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 avroya (582.2 lira) oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 avroya (434.1) yükseldi.

Havayolu kullanarak gelen yabancı turistlerin yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı, yüzde 54’ü İstanbul Havalimanı’nı ve yüzde 22’si Atatürk Havalimanını kullandı.

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