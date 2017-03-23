Bu yıldızı tanıdınız mı?

‘Trainspotting’, ‘Yıldız Savaşları’ gibi kült filmlerin başrol oyuncusu Ewan McGregor son projesinde kameranın karşısına bambaşka bir görüntüyle geçti.

İlk iki sezonuyla efsane diziler arasında yer alan ‘Fargo’nun üçüncü sezonunda rol alacak ünlü oyuncuyu sezon tanıtım filminde görenler tanımakta zorlandı.

45 yaşındaki oyuncu ‘Fargo’da ikiz kardeşleri canlandıracak. ABD’de 19 Nisan’da gösterilmeye başlayacak dizide McGregor’un hayat vereceği karakterlerden biri ‘Otopark Kralı’ Emmit Stussy, diğeri ise şartlı tahliye memuru Ray Stussy.

Dizinin yeni sezonunda bu iki kardeş arasındaki rekabetin yol açtığı bir cinayetin ardından yaşananlar anlatılıyor.

‘Fargo’nun daha önceki sezonları Türkiye’de TLC kanalı tarafından yayınlanmıştı.