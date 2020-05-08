Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bu yıl sonuna kadar futbolda beş oyuncu değiştirilebilecek

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara beş oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.

IFAB, kararın Covid-19 salgını nedeniyle geçici olarak alındığını bildirdi.

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Beş değişiklik, oyunun fazla kesintiye uğramaması için üç seferde yapılacak.

Türkiye’de liglerin 12 Haziran’da başlayacağı açıklanmıştı.

Fransa’da liglerin devam etmemesi kararlaştırılmış ve Paris St Germain şampiyon ilan edilmişti.

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Almanya’da ligler 16 Mayıs’ta kaldığı yerden devam edecek.

Alman futbol ligi Bundesliga 16 Mayıs’ta başlıyor

Ligler 12 Haziran’da başlıyor

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