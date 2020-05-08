Bu yıl sonuna kadar futbolda beş oyuncu değiştirilebilecek

Sağlık Bakanlığı, Britanya’nın Türkiye’deki bir şirketten aldığı koruyucu önlüklerin standartlara uygun olmadığı ve ‘para iadesi’ talep edildiğine dair habere ilişkin, Türkiye’nin yardım olarak gönderdiği ürünlerde sorun olmadığını belirtti. Britanya büyükelçisi de Twitter’dan, “Haber doğru değil” dedi.