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Yaramazlara biraz batar!

Bu yıl Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan 6 bin 600 aile Suriye’ye döndü

Bu yıl 7 bine yakın Suriyeli, Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerindeki ‘güvenli bölge’ye döndü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan Suriyeliler zaman zaman sınır kapısından ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

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Suriyelilerin, resmi işlemlerin ardından İdlib ve kırsalı ile Afrin ve civar köylerine gittiği öğrenildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan yılın ilk sekiz ayında 6 bin 600 aile Suriye’ye geçti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında 3.6 milyon Suriyeli bulunuyor.

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