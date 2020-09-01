Bu yıl Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan 6 bin 600 aile Suriye’ye döndü

Bu yıl 7 bine yakın Suriyeli, Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerindeki ‘güvenli bölge’ye döndü.
AA’nın haberine göre, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan Suriyeliler zaman zaman sınır kapısından ülkelerine kesin dönüş yapıyor.
Suriyelilerin, resmi işlemlerin ardından İdlib ve kırsalı ile Afrin ve civar köylerine gittiği öğrenildi.
Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan yılın ilk sekiz ayında 6 bin 600 aile Suriye’ye geçti.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında 3.6 milyon Suriyeli bulunuyor.