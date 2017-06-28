‘Bu ülkede adalet şart’: Ankara’da iki aydır maaş alamayan inşaat işçileri vince çıktı

Ankara’da taşeron bir inşaat firmasında çalışan işçiler, maaşlarının ödenmemesini protesto için vince çıktı.

‘İki aydır paramızı alamıyoruz’

İHA’nın haberine göre Ramazan Bayramı öncesinde kendilerine verilen sözün tutulmadığını anlatan bir işçi şunları söyledi: “Yaklaşık iki aydan beri paramızı alamıyoruz. Ramazan Bayramı’nda izne ayrılırken dediler ki, ‘Biz sizin paranızı ödeyeceğiz, taşkınlık yapmayın’. Biz de onlara istinaden buradan ayrıldık, gittik. Ancak paramızı ödemeyince bugün buraya tekrar geldik ve vince çıktık. Gerekirse kendimizi oradan atacaktık. Çünkü çoluk çocuğumuz para istiyor. Medyanın bunu duymasını istiyorum.”

‘Adalet şart’

Bir diğer işçi de “Çalışırken güzelce çalıştırıyor ama paraya geldiği zaman sonucun böyle mi olması gerekiyor? Adalet şart bu ülkede, illaki adalet” dedi.