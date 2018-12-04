Bu söz müftülük etkinliğinde söylenmiş: Laiklik en büyük tehlike

İzmir’de Güzelbahçe müftülüğünün düzenlediği etkinlikte ilahiyatçı Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun “Laiklik en büyük tehlike” dediği öne sürüldü.
22 Kasım 2018’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ başlıklı konferansa ilçedeki 7. ve 8. sınıflardan 30’ar, liselerden ise 40’ar öğrenci, ikişer öğretmen eşliğinde katıldı.
Konferansta konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun söylemleri tepki çekti.
Konferansı inceleyen Eğitim İş, Emiroğlu’nun ayrımcılık ve nefret söylemleri kullandığını, anayasa, temel hak ve özgürlükler kapsamında suç işlediğini belirterek suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede şu tespit yapıldı: “Konferansta ‘Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar’, ‘LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları lazım.’, ‘Laiklik en büyük tehlikedir’ gibi ifadeler kullanılmıştır. “