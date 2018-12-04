Bu söz müftülük etkinliğinde söylenmiş: Laiklik en büyük tehlike

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak kasım ayı enflasyon düşük çıkmasıyla ilgili “Ekonomide ‘ani duruş’ diyebileceğimiz ölçüde hızlı bir yavaşlama dikkati çekiyor. Bu da fiyatların aşağı doğru gitmesine neden oluyor. Vergi ve akaryakıt ürünlerindeki indirimin de bunda etkili olduğu görülüyor. Bir de tabii en önemlisi TÜİK’te değişen başkan yardımcısı var” dedi.