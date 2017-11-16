Bu söz ABD Kongresi’nde söylendi: Erdoğan ‘papaz’ için fidye istiyor

ABD Kongresi’nde, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonuçlarının ele alındığı oturumda Türkiye’ye yönelik ağır eleştiriler yapıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu, ABD Kongresi’nde, ‘Temizlik Operasyonunun Mahkumları: Türkiye’de Hukukun Zayıflamasının Kurbanları’ başlıklı oturum düzenledi.

Reklam

Kuzey Carolina Senatörü Thomas R. Tillis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin iadesini istediği Fethullah Gülen ve Türkiye’de ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla 404 gündür tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson için, “Papazı istiyorsanız papazı verin” demesini eleştirdi. Tillis, “Bu adalet değil, fidye istemektir. ABD bir NATO müttefikinden bu tür bir yaklaşım beklemez” diye konuştu.

Tillis, Erdoğan’ın, ‘haksız ve kantsız olarak mahkum edilen’ Brunson karşılığında, ABD’nin hukukun üstünlüğü ilkesini görmezden gelerek bu ülkede özgürce yaşayan birini sınırdışı etmesini istediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Dairesi Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen de, “Türkiye’de darbeyle hiçbir ilgisi olmayan ya da hükümeti eleştiren kişi ve kurumlar da darbeye karışmak ve terör üyesi olmakla suçlanıyor. OHAL’in uzatılması Türkiye’de hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlüklere zarar veriyor” dedi .

Brunson’ın kızı Jacqueline Furnari de oturumda duygusal bir konuşma yaptı.

Türkiye’de büyüdüğünü, iki erkek kardeşinin de Türkiye’de doğduğuna değinen Furnari şunları söyledi: “Türkiye’yi ve Türkleri çok seven babama yöneltilen suçlamalar saçma. Türkiye’yi yurdum gibi seviyorum. Türk ve Amerikan kültürü içinde büyüdüm ve ikisinin de güzelliğini sevdim. Bazı tatillerde, komşularımızın yaptığı gibi biz de balkonumuza Türk bayrağı astık. Lütfen babamı buraya getirin.”