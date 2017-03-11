Bu sezon beşinci kez: Euroleague’de haftanın en değerli oyuncusu CSKA’dan Nando de Colo

Türkiye’den dört takımın da mağlubiyetle kapadığı Euroleague’in 25’inci haftasında CSKA Moskova’nın Fransız basketbolcusu Nando de Colo ‘en değerli oyuncu’ (MVP) seçildi.

CSKA’nın evinde Galatasaray’ı 85-69 yendiği maçta 26 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, bu sezon beşinci kez en iyi oyuncu oldu.

Darüşşafaka Doğuş’ta forma giyen Brad Wanamaker, Olympiakos deplasmanındaki 23 sayı ve altı asistlik performansıyla 29 verimlilik puanı almasına karşın takımının maçı 81-73 kaybetmesi nedeniyle ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe’nin Baskonia’ya 79-74 yenildiği karşılaşmayı 26 sayı ve sekiz asistle tamamlayan Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic ise 26 verimlilik puanıyla üçüncü oldu.