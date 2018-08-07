Bu sevda bitmez: Almanya’da huzurevinden kaçan iki adam heavy metal festivalinde bulundu

Almanya’da huzurevinden kaçan iki yaşlı adam, dünyanın en büyük heavy metal festivallerinden Wacken Açık Hava Festivali’nde bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Dithmarscher Huzurevi’ndeki görevliler, iki kişinin kaçtığını cuma akşamı yaptıkları sayımda fark etti. Adı açıklanmayan heavy metal tutkunu huzurevi sakinleri polise haber verilmesinin ardından, sabaha karşı 03:00’te festival alanında bulundu.

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İkilinin bulunduklarında ‘kafası karışık ve sersemlemiş’ bir halde olduklarını söyleyen yetkililer “Heavy metal festivalini sevdikleri çok açıktı” dedi.

Tüm biletleri satılan festivalin bu yılki konukları arasında Danzig, Judas Priest, Hatebreed ve In Flames gibi gruplar yer alıyordu.

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İkili başta dört gün sürecek festivalden ayrılmak istemedi ancak polis taksiyle kaldıkları huzurevine gitmeleri konusunda ikna etti.