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Bu sefer Trabzon: ‘Hero’ tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı

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Trabzon’da ‘Hero’ tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde aynı tişörtü giyen 28 yaşındaki Murat Y., dün öğlen saatlerinde ihbar üzerine gözaltına alındı.

‘FETÖ’yle ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Y., tişörtün yasak olduğunu bilmediğini söyledi.

Soruşturma sürüyor.

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