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Yaramazlara biraz batar!

Bu sefer kesin ihraç istendi: CHP’li Öztürk Yılmaz ikinci kez disiplinde

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ikinci kez disipline sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Ezanın Türkçe okunmasını isteyen Yılmaz, parti tarafından ‘kesin çıkarma cezası’ ile ‘önlemli olarak’ cezalandırılması önerisiyle grup disiplin kuruluna sek edilmişti.

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CHP’li vekil bunun ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben “Aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol” demişti.

Yılmaz, bugün ikinci kez disipline sevk edildi. CHP’li vekilin partiden kesin ihracı istendi.

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Yılmaz’ın sevk nedeninin genel başkanına yönelik sözleri olduğu belirtildi.

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