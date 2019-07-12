Bu sefer de Bodrum: Otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman ile itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Fotoğraf: DHA

Geçtiğimiz günlerde yine Muğla’nın Milas, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde yangın çıkmıştı. Eleştiriler üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Göcek’teki yangın devam ederken ‘gece olduğunda yangın söndürme helikopterlerini kullanamıyoruz’ açıklaması yapmış, CHP milletvekili Haluk Pekşen de Türk Hava Kurumu’nun ‘gece uçabildiği’ belirtilen gelişmiş uçaklarının bu yangınlarda neden kullanılmadığını sormuştu.

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Bodrum’un Gürece Mahallesi’ndeki otluk ve makilik alanda, saat 15.00 sıralarında, yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı.

Alevlere bir helikopterle havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale ediliyor.

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Yangın bölgesine yakın alanda sitelerin bulunduğu; ancak şimdilik herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.