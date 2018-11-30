Bu sefer Amasya: Bir ayda üçüncü toplu balık ölümü

Amasya’daki Yeşilırmak Nehri’nde ölen onlarca balık kıyıya vurdu. Son ölümlerle birlikte Yeşilırmak Nehri’nde bu yıl üçüncü kez toplu balık ölümleri yaşandı.

Cumhuriyet’ten Mehmet Menekşe’nin haberine göre vatandaşlar Yeşilırmak Nehri kıyısında suyun renginin koyulaştığını ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu yetkililere bildirdi.

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Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek, su numunesi aldı, balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.

Daha önceki balık ölümleri ile ilgili Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan incelemede, solungaçlarına çamur dolması ile sudaki oksijen oranının düşmesi sonucu balık ölümlerinin gerçekleştiği belirlenmişti.

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Amasya dışında bu ay içerisinde, Kastamonu’da Kızılırmak’ın en büyük kolu olan Gökırmak’ta ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinden geçen Gediz Nehri’nde de toplu balık ölümleri yaşandı.