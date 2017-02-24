Bu protestoda bir yanlışlık var: Seyircisiz oynama cezası alan Konyaspor, deplasman biletlerini 900 lira yaptı 

Konyaspor-Antalyaspor maçında rakip takım yöneticilerinin bulunduğu locaya yönelik saldırı nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası verilen Konyaspor, bu kararı protesto için Trabzonsporlu taraftarları mağdur edecek bir protestoya imza attı.

Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, ev sahibi takım taraftarlarının stada alınmayacağı yarınki Trabzonspor maçında ‘federasyona tepki amacıyla’ deplasman tribünü bilet fiyatını 900 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

‘Bilet fiyatı haksızlığa tepki niteliğinde’

Yeşil-beyazlı camianın bu cezayı hak etmediğini savunan Gökmen, şunları söyledi: “Açıklanan bilet fiyatları, Antalyaspor maçında tribünlerde yer almadığı halde Trabzonspor maçını izlemesi engellenen 11 bin kombine sahibine, milli takımı yeniden ayağa kaldırmış olan Konya taraftarına ve Konya şehrine yapılan haksızlığa tepki niteliğindedir. Konyaspor ile Trabzonspor’un geçmişten bugüne gelen iyi ilişkileri ve dostluğu tüm spor camiasının malumudur. Trabzonspor camiasının bu konuda bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.”

Nalçacılılar: Hakkımızı başka yollarla aramalıyız

Konyaspor taraftar gruplarından Nalçacılılar ise, deplasman tribünü bilet fiyatında indirime gidilmesi için yönetime çağrıda bulundu.

Deplasman tribününde takımını takip etmenin her taraftar grubu için bir hak olduğu vurgulanan grubun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Konya’nın misafirperverliğine ve hoşgörüsüne yakışmayan, Trabzonsporlu misafirlerimizi mağdur eden bu fiyat politikasının kimseye bir faydası olmayacağından hareketle, uğradığımız haksızlıkların çözümü ve Türkiye Futbol Federasyonuna tepki amacıyla yükseltilen bilet fiyatlarının normal seviyelere çekilerek, hakkımızı başka yollarla aramamız gerektiği inancındayız.”