Bu ne sevgi: Milli Eğitim Bakanlığı, Ensar Vakfı’nın yarışması için okulları seferber etti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ismi Karaman’daki yurtta çocuk istismarıyla hatırlanan Ensar Vakfı’nın yarışması için okullara yazı göndererek öğrencilerin katılımını istediği ortaya çıktı.

Vakfın Değerler Eğitimi Merkezi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘Türkiye Değer Ödülleri’ adıyla bir yarışma düzenliyor.

Bu yıl altıncısı yapılan yarışmada ‘değer ödülleri’ ve ‘eser ödülleri’ olmak üzere iki farklı kategori bulunuyor. ‘Değer ödülü’, öğrenci davranışlarını, ‘eser ödülü’ ise öğrencilerin resim, hikaye, kısa film, şiir gibi üretimlerini kapsıyor.

Vakfın kurduğu internet sitesinde yarışma şu sözlerle anlatıldı: Türkiye Değer Ödülleri, Milli Eğitim Merkezi ve Ensar Vakfı Değerler Merkezi’nin işbirliğinde yürütülen ve Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan bir projedir. Türkiye Değer Ödülleri, öğrencilerin örnek davranışlarını ve değerleri yansıtan eserlerini toplumla paylaşma çabasıdır.”

Bu yıl ‘cesaret’ temasıyla düzenlenen yarışmaya eserle başvurmak isteyen öğrencilere ise adres olarak okullarının müdürlükleri gösterildi. Okul tarafından birinci seçilen öğrencinin isminin, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi istendi.

‘Değer ödülü’nü alacak öğrenci ise okul tarafından aday gösterilecek.

Son başvurma tarihinin 12 Mayıs olduğu yarışmanın finali 22 Ekim’de yapılacak.

Okullara yazı gitti

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre de Milli Eğitim Bakanlığı, 20 Mart’ta resmi yazıyla okul müdürlerine ve il milli eğitim müdürlüklerine, yapılacak işlemlerin talimatlarını iletti.

Okul müdürleriyle yapılacak il toplantılarında yarışmanın gündem yapılmasını isteyen bakanlık, ortaokul, lise ve imam hatiplerde de toplantılar düzenleyip konuyla ilgili afiş ve broşürlerin dağıtılmasını ve tüm öğretmenlerin bilgilendirilmesini istedi.

Öğretmene teşvik

Öğrencilerin yol ve konaklama gibi harcamalarını vakıf üstlenecek. Türkiye birincilerine 6 bin lira, ikincilere 5 bin lira, üçüncülere ise 4 bin liralık ‘Ensar Bursu’ verilecek.

Aday gösterdiği öğrencisi ödül kazanan öğretmen de 4 bin lira ‘Teşvik ödülü’ alacak.