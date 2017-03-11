Bu ne acele: Çanakkale’deki köprünün çevresinde yabancılar 100 milyon liralık arazi aldı

Çanakkale’de yapılacak 18 Mart Köprüsü’nün çevresinden bugüne kadar 100 milyon liralık arazi alındı.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre yabancılar 2023’te tamamlanması beklenen köprünün çevresinde 100 milyon liralık gayrimenkul satın aldı. Yatırımcıların yüzde 70’i Arap, geri kalanı ise Avrupalı.

Sermaye ilgi gösteriyor

Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öngün, son bir yıldır yabancı sermayenin Çanakkale’ye ‘ilgi gösterdiğini’ söyledi.

Öngün, şunları kaydetti: “Araplar kültür kardeşliği nedeniyle yatırımlarını Türkiye’ye kaydırırken, Avrupalılar ülkemizdeki gayrimenkulün henüz doygunluğa ulaşmaması, kendi ülkelerindeki gayrimenkul yatırımlarından daha kazançlı olması nedeniyle ülkemize yöneliyor. Bir de en fazla üç saat uçuş mesafesindeyiz. Türkiye’ye yatırım konusunda hayli iştahlı davranıyorlar. Bu zamana kadar büyük değer kazanan bölgede önümüzdeki süreçte de değer artışının diğer bölgelerin üzerinde olmasını bekliyoruz.”